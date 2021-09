Foot - OM

OM : Sampaoli annonce la couleur avant la Ligue Europa !

Publié le 15 septembre 2021 à 18h40 par La rédaction

Jorge Sampaoli et l'OM se préparent à affronter le Lokomotiv Moscou en Ligue Europa ce jeudi. En conférence de presse l'Argentin s'est montré ambitieux !