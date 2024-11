OM : Riolo confirme un divorce à cause du Mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Choisi par le Stade Rennais pour reprendre le flambeau de Julien Stéphan et venir sauver la situation, Jorge Sampaoli retrouve donc la Ligue 1 plus de deux ans après son départ de l’OM. Et Daniel Riolo évoque justement cette séparation avec le coach argentin en 2022, qui était directement lié au mercato.

Malgré un exercice 2021-2022 plutôt convaincant sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli n’est finalement resté qu’une seule saison au Vélodrome. Parti en froid avec sa direction, le coach argentin regrettait le manque de moyens financiers pour composer son mercato, et avait donc décidé de mettre un terme à son aventure à l’OM. Et alors qu’il revient désormais en France à la tête du Stade Rennais, Sampaoli fait de nouveau parler…

« On ne lui a pas donné ce qu’il espérait »

Dimanche soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur le départ de Sampaoli à l’OM : « J'aime beaucoup Sampaoli, mais j'attends de voir. Le problème, c'est que le Sampaoli que j'aime beaucoup, il commence à avoir une expérience négative (...) Il est possible que ça ne fonctionne pas. A Marseille, ça a plutôt collé, mais il s'est barré parce qu'on lui a pas donné ce qu'il espérait », confie le chroniqueur.

« Ça ne marche pas tout le temps »

« Les expériences qui ont suivi n'ont pas été bonnes, ça ne marche pas tout le temps. Et il y a des joueurs à Rennes qui sont des foutus capricieux », poursuit Riolo au sujet de Jorge Sampaoli. Reste donc à savoir s’il tiendra plus longtemps à Rennes qu’à l’OM…