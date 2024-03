OM : Renfort important à venir pour Gasset

Alexis Brunet

L'OM a décidé de confier sa fin de saison à Jean-Louis Gasset. Le coach de 70 ans a pour mission de faire remonter le club phocéen au classement, et pourquoi pas d'aller loin en Ligue Europa. Pour y arriver, l'ancien coach de l'ASSE pourra normalement bientôt compter sur le retour d'un joueur important, Valentin Rongier.

Comme chaque saison, le climat est particulièrement tendu à Marseille. Mais cette année un stade a été clairement franchi. Alors que le championnat est encore loin d'être terminé, l'OM a déjà été coaché par quatre hommes différents. Marcelino a commencé la saison, puis il est parti, et c'est Jacques Abardonado qui a assuré l'intérim, avant l'arrivée de Gennaro Gattuso. Mais à cause des mauvais résultats, l'Italien a lui aussi laissé sa place, et Jean-Louis Gasset est arrivé pour normalement terminer la saison.

Rongier devrait bientôt faire son retour

Pour le moment, Jean-Louis Gasset ne peut pas compter sur Valentin Rongier. Le milieu de terrain s'est fait une fracture de la rotule gauche en novembre dernier, mais il serait tout proche d'un retour. Une nouvelle qui va faire du bien à l'OM, qui doit faire face souvent à de nombreuses blessures dans ce secteur de jeu.

OM : Un gros coup dur est annoncé https://t.co/HIF2KpbEHT pic.twitter.com/5OsFvJuRRj — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Kondogbia a aussi souvent été blessé

La blessure de Valentin Rongier était assez sérieuse, et avait nécessité une opération. Le milieu de terrain a pour l'instant loupé une vingtaine de matches. Son compère dans l'entrejeu, Geoffrey Kondogbia a lui aussi souvent était absent pour des petites blessures. Mais ce dernier a fait son retour dans le groupe de l'OM dernièrement, et il était même titulaire contre Montpellier.