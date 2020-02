Foot - OM

OM : Quand Eric Gerets évoque la comparaison avec André Villas-Boas

19 février 2020

Face au travail exceptionnel d’André Villas-Boas à l’OM, certains ont osé la comparaison avec Eric Gerets. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le Belge.

Pour le moment, l’OM réalise un parcours exceptionnel en Ligue 1. Le club phocéen pointe à la 2ème place, tout en ayant une avance confortable sur ses poursuivants. Sur la Canebière, on a donc retrouvé le sourire et on tient surtout à remercier André Villas-Boas. Malgré un effectif limité, l’entraîneur portugais arrive à tirer le meilleur de ses joueurs, avec qui tout se passe très bien. Un entraîneur qui rappelle à certains Eric Gerets, ancien entraîneur de l’OM. Villas-Boas est-il donc le nouveau Gerets ?

« Je suis flatté d'entendre ça »