OM - Polémique : Alvaro Gonzalez interpelle Neymar !

Publié le 4 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Suite au verdict de la Commission de discipline, Alvaro Gonzalez a affiché son soulagement de ne pas avoir été sanctionné et espère que Neymar n'a pas menti.

L'affaire Neymar-Alvaro est désormais terminée. En effet, alors que le Brésilien avait accusé le défenseur de l'OM d'avoir tenu des propos racistes à son égard, employant notamment le mot « mono », « singe » en espagnol, la Commission de discipline de la LFP a estimé ne pas avoir suffisamment d'éléments en sa possession pour confirmer ou infirmer les accusations de la star du PSG. Dans le doute, aucun des deux joueurs n'a finalement été sanctionné. Un soulagement pour Alvaro Gonzalez qui espère qu'il s'agissait d'un malentendu et que Neymar n'a pas menti.

«J'espère que c'est un malentendu, qu'il a mal compris certains mots»