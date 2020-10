Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Neymar, Alvaro... Le message très fort d'André Villas-Boas !

Publié le 2 octobre 2020 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas échappé aux questions suite à la décision de la Commission de discipline de la LFP de ne sanctionner ni Neymar ni Alvaro Gonzalez. Et visiblement, il est soulagé.

Quasiment trois semaines après le Classique opposant le PSG à l'OM, la Commission de discipline de la LFP a enfin rendu son verdict concernant l'affaire opposant Neymar à Alvaro Gonzalez. Faute de preuves suffisantes, aucun des deux joueurs n'a été sanctionné, ce qui a été accueilli avec soulagement par Thomas Tuchel : « J'étais très heureux, On cumule déjà 14 matchs de suspension sur ce match conte Marseille. On a eu peur de devoir joueur sans Neymar pendant quelques semaines. Je me sens très heureux ». Et visiblement, son homologue à l'OM est sur la même longueur d'onde.

«Je suis sûr que Alvaro n'est pas raciste, je suis sûr que Neymar n'est pas raciste»