OM : Pierre Ménès interpelle Sampaoli pour Dimitri Payet…

Publié le 26 février 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Malgré le bon état de forme affiché en ce moment par Dimitri Payet, Pierre Ménès estime que le milieu offensif de l’OM commence à être fatigué et il le fait savoir.

Qualifié pour les 8es de finale de l’Europa Conference League jeudi soir avec son large succès sur la pelouse de Qarabag (3-0), l’OM a notamment pu se reposer sur un Dimitri Payet une nouvelle fois décisif et auteur de deux passes décisives pour Pape Gueye et Mattéo Guendouzi. Pourtant, Pierre Ménès trouve que le capitaine de l’OM commence à afficher un certain état de fatigue et il pointe du doigt le choix de Jorge Sampaoli sur son blog, Pierrot Le Foot .

« Je le trouve quand même très fatigué »