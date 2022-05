Foot - OM

OM : Mandanda et Guendouzi savourent la qualification en Ligue des champions !

Publié le 21 mai 2022 à 23h43 par La rédaction

Alors que l’Olympique de Marseille a décroché sa place en Ligue des champions après sa victoire contre Strasbourg (4-0), Steve Mandanda et Mattéo Guendouzi n'ont pas caché leur joie.

L’Olympique de Marseille va bel et bien retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. En effet, grâce au match nul entre le RC Lens et l’AS Monaco (2-2), les Phocéens ont repris la 2ème place du classement de Ligue 1 et valident leur billet pour la C1, qu’ils n’avaient pas réussi à atteindre lors de la précédente campagne. Vainqueur de Strasbourg (4-0) à domicile, les hommes de Jorge Sampaoli savourent cette belle performance, méritée, comme l’explique Steve Mandanda au micro de Canal+ : « Ça a été une saison longue et difficile mais c'est mérité. Ce public est incroyable et il mérite des moments comme ça » . Pour son coéquipier Mattéo Guendouzi, même constat : « On mérite d'être là, toute l'année on était deuxième. On fait une saison de malade. Regardez cette ambiance ! » ont confié les deux marseillais, dans des propos relayés par RMC Sport .