Foot - OM

OM - Malaise : Cette sortie surréaliste sur Jorge Sampaoli !

Publié le 19 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Bien que l'OM soit idéalement placé pour se qualifier en Ligue des champions, Frédéric Hermel estime que la saison de Jorge Sampaoli est un échec.

A une journée de la fin de la saison, l'OM a perdu gros en s'inclinant à Rennes samedi. Désormais troisième, le club phocéen accueillera Strasbourg avec l'espoir de s'imposer et que l'AS Monaco mette fin à sa série de victoire pour récupérer la deuxième place. Dans le même temps, il faudra également surveiller le Stade Rennais qui pourrait priver l'OM d'une place en Ligue des champions, ce qui serait un échec comme l'a récemment assuré Jorge Sampaoli. Toutefois, pour le journaliste Frédéric Hermel, la saison de l'OM est déjà ratée.

«La saison de l’OM c’est déjà un échec»