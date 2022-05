Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda reçoit un nouveau message fort dans le vestiaire !

Publié le 13 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

Longtemps relégué au rôle de doublure de Pau Lopez, Steve Mandanda reçoit un message très fort de Valentin Rongier.

Barré par la concurrence de Pau Lopez prêté par l'AS Roma la saison dernière, Steve Mandanda a longtemps du se contenter des matches de secondais. Cependant, comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli fait enfin confiance à l'international français qui a retrouvé un rôle crucial en cette fin de saison. Un retour au premier plan de Steve Mandanda qui fait plaisir au vestiaire comme l'explique Valentin Rongier.

«Steve a été grand dans sa manière d'être»