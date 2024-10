OM : L’annonce qui condamne déjà le PSG

Arnaud De Kanel

Auteur d'un mercato ambitieux marqué par le recrutement de grands noms comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot, l'OM fait saliver certains présidents de Ligue 1 à l'image de Laurent Nicollin. Le boss du MHSC va même un peu plus loin en affirmant que le club phocéen sera champion à l'issue de la saison.

Après une saison décevante, l'OM a de nouveau de grandes ambitions. Le club phocéen s'en est donné les moyens en s'offrant un entraineur de la trempe de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien peut en plus de cela jouir d'un effectif taillé sur mesure qui pourrait lui permettre de mettre un terme à la domination du PSG sur la scène nationale.

L'OM champion selon Nicollin

L'OM, qui reste sur deux sorties ratées face à Strasbourg et Angers, retrouvera Montpellier après la trêve. L'équipe de Michel Der Zakarian est en grandes difficultés depuis le début de la saison. Laurent Nicollin espère glaner un point malgré tout face à la formation de Roberto De Zerbi qui, selon lui, sera championne de France.

«Ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France»

« Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point, ce serait bien, mais ça va être compliqué. Il est certain qu’on va rentrer dans un championnat qui est un peu plus le nôtre, surtout qu’après on va à Saint-Étienne (12e journée). Après, on ne va pas se mentir, il n’y a aucun déni. Si je vous dis que je vais jouer la Coupe d’Europe, vous allez me rire au nez, donc oui, on joue le maintien, il faut prendre des points », a déclaré le président du MHSC au Midi Libre.