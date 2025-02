OM : La séquence surréaliste qui fait le buzz !

Thomas Bourseau

Ces dernières heures, Pablo Longoria se trouve dans l'oeil du cyclone. Et pour cause, le président de l'Olympique de Marseille a critiqué l'arbitrage et la Ligue 1 samedi à Auxerre en qualifiant le championnat de corrompu. Ce qui a engendré une flopée de réactions et un mea culpa de la part du patron de l'OM à l'AFP ce lundi.

Samedi soir, Derek Cornelius écope d'un second carton jaune, synonyme d'expulsion après un geste non maîtrisé. De quoi faire entrer Pablo Longoria dans une colère noire en tribunes à l'Abbé Deschamps au cours de la défaite de l'OM face à l'AJ Auxerre (3-0). Par la suite, le patron du club phocéen a quitté la tribune présidentielle pour faire exploser sa colère dans les couloirs du stade.

« Trop corrompu, c'est bien la corruption »

« C'est un championnat de merde », assure Pablo Longoria en tapant une caisse située à côté de lui avec son pied. « Trop corrompu, c'est bien la corruption ». Un salarié de l'OM aperçoit la caméra de surveillance et change son angle de vue afin de cacher un peu la crise de colère du président de l'Olympique de Marseille. En vain. La cause ? Le principal intéressé la recadre sur lui pour lâcher un dernier message fort. « Non, regarde-moi : corruption ! », avant de s'en aller.

Longoria nie finalement toute corruption dans le football français après coup

Des propos qui ont fait réagir les hautes instances de la Ligue de football professionnel et une flopée d'acteurs de la Ligue 1 comme le coach du FC Nantes qu'est Antoine Kombouaré notamment. Ce lundi, pour la LFP, Pablo Longoria est revenu sur son excès de colère en le mettant sur le dos de « beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l'OM a été défavorisé ». Pour autant, le patron de l'Olympique de Marseille affirme qu'il n'y a « pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette ».