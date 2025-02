OM : La menace surréaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau lourdement battu par Auxerre, l'OM s'en est pris à l'arbitrage par le biais de plusieurs de ses dirigeants, à commencer par Pablo Longoria qui a complétement disjoncté dans les travées de l'Abbé-Deschamps. Le président marseillais a même brandi la menace d'un départ de l'OM pour rejoindre la SuperLeague.

Après la lourde défaite de l'OM à Auxerre (0-3), Pablo Longoria a complétement disjoncté dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps en s'en prenant à l'arbitre. Convaincu d'un complot contre le club phocéen, le dirigeant espagnol n'a d'ailleurs pas manqué de menacé de quitter la Ligue 1 afin de rejoindre la SuperLeague.

« En 20 ans de carrière je n’ai jamais vu ce type de chose. Ici tu ne peux plus jouer! Qu'est-ce que tu veux faire?! S'ils organisent demain une Superleague, je pars en Superleague, pas dans ce championnat de merde ! Qu'est-ce que vous voulez quand tout est déjà orienté. Si j'ai une proposition, je pars tout de suite! Au moins il y a des gens qui n'ont pas un a priori sur les choses », s'est emporté le président de l'OM dans des images captées par DAZN. Une menace qui risque de faire parler en Ligue 1.

De son côté, Fabrizio Ravanelli était également très remonté, et l'a fait savoir devant les médias : « Je pense que toute la France, et pas seulement les supporters de l’OM, a vu que l’arbitrage était honteux, quelque chose d’horrible. Moi, en 40 ans, je n’ai jamais vu un arbitrage comme ça. Ce n’est pas pour chercher des excuses, mais on joue au football, et quand on joue au football, on ne demande pas des avantages, juste un arbitrage équitable. Ce qui s’est passé ce samedi soir est incroyable. On savait déjà que cet arbitre n’avait pas été correct avec nous contre Lille lorsqu’il était quatrième arbitre et qu’il avait contribué à la suspension de Mehdi Benatia. Pour nous, il est très important, et sa suspension de trois mois était déjà quelque chose d’inacceptable. Il y a beaucoup de décisions ces derniers temps qui sèment le doute. L’expulsion de Cornelius est incroyable. Il ne touche même pas le joueur, il est à un demi-mètre ! Tout le monde a aussi vu qu’il y avait penalty sur Quentin Merlin. Ce qui s’est passé ce samedi soir n’est pas seulement inacceptable pour l’OM, mais pour le football français en général. Il va perdre en crédibilité, car si on voit ces images à l’étranger – en Italie, en Allemagne, en Angleterre –, ils vont rigoler et nous chambrer. J’avais déjà tout dit, et le président est très impliqué là-dessus, car il se sent le premier touché. C’est le premier supporter et il exige simplement un arbitrage correct ».