OM : «Je me régale», Payet jubile après son départ

Hugo Chirossel

Poussé vers la sortie l’été dernier alors qu’il lui restait pourtant un an de contrat à l'OM, Dimitri Payet a décidé de se lancer un nouveau défi en prenant la direction du Brésil, où il s’est engagé avec Vasco de Gama. Et le meneur de jeu de 36 ans ne semble pas du tout regretter son choix.

Un invité spécial était présent dans les tribunes du Stade Vélodrome ce dimanche pour assister à la rencontre entre l’OM et Clermont. Quelques mois après son départ pour Vasco de Gama, Dimitri Payet a fait son retour à Marseille. L’ancien capitaine olympien s’est exprimé au micro de Prime Vidéo en marge de cette rencontre et a notamment confirmé que son intention était de revenir à l’OM une fois sa carrière de joueur terminée.

Mercato - OM : Une contre-attaque lancée pour un joueur de Gattuso ? https://t.co/xz59ZIeGfj pic.twitter.com/TKZQRzLdMn — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«J’ai encore envie de jouer»

« Il n’y a pas un plan, mais c’est vrai qu’il y a quelque chose de défini dans une reconversion », a confié Dimitri Payet. Cependant, ce n’est pas pour tout de suite, car l'ancien meneur de jeu de l’OM a encore envie de jouer : « Peu importe où on me mettra, l’objectif c’est de faire en sorte que Marseille continue à grandir. Je pense que ce club peut grandir avec des gens qui connaissent le club, qui ont joué dans ce club. C’est un peu mon objectif pour l’après, mais le plus tard possible. Quand ? Ce sera au terme de ma carrière sportive, le plus tard possible comme j’ai dit, j’ai encore envie de jouer . »

«C’est beaucoup plus technique et honnêtement je me régale»