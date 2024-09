OM : «Inacceptable», un gros coup de gueule est lâché

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nouveau porte-parole de la direction de l’arbitrage, Mickaël Landreau a réagi aux événements survenus le week-end dernier et notamment les critiques de Mehdi Benatia envers Benoît Bastien, arbitre de la rencontre opposant l'OL et l’OM dimanche soir. Des propos qu’il juge inacceptables et qui entachent l’image du football français.

Après son coup de gueule à la mi-temps, Mehdi Benatia est de nouveau revenu sur l’arbitrage de Benoît Bastien lors d'OL-OM au micro de DAZN. En cause, l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute de jeu. Le conseiller sportif marseillais estime que ce n’est pas la première fois que Marseille est désavantagé par cette arbitre, des propos auxquels a réagi Mickaël Landreau.

« Des propos qui sont inacceptables »

« Pour moi, c’est des propos qui sont inacceptables », a déclaré le nouveau porte-parole de la direction de l’arbitrage sur La Chaîne L'Équipe. « Quand on attaque personnellement un arbitrage ou une décision de mettre un arbitre, ce n’est pas possible. On souffre tous de l’image du foot aujourd’hui et notamment de tous ces comportements. Pour moi, il n’y a rien de positif. Je trouve que ça ne sert pas le foot, ça ne sert pas l’image. Je ne dis pas que Mehdi ne peut pas intervenir. Il a le droit d’intervenir en disant : “on n’est pas d’accord avec telle ou telle décision”. Mais quand on commence à nommer les gens… »

« Un des meilleurs arbitres français et même européens »

« Pour passer du temps et voir ce qui se passe, aujourd’hui Benoît Bastien c’est un des meilleurs arbitres français et même européens », a ajouté Mickaël Landreau. « Il fait des coupes d’Europes, des matchs de Ligue des champions, il est en permanence sur tous les terrains. Il y a cette sérénité et cette tranquillité. Pour arbitrer un match de cette intensité, de ce qui s’est passé hier (dimanche) et de tenir, il faut être au très haut niveau. Je vois cette exigence et cette remise en question qui est permanente de leur côté. Maintenant, ils ne font pas tout bien, il n’y a pas de soucis sur ça. L’idée, c’est est-ce qu’on a envie de se dire ensemble : “avançons” ? »