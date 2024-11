OM : Il annonce déjà le remplaçant de Rabiot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre au mois de septembre, Adrien Rabiot monte en puissance mais ne s’est pas encore totalement imposé à l’OM. D’ailleurs, le club marseillais vient d’enchaîner deux résultats inquiétant au Vélodrome contre le PSG et l’AJ Auxerre, à tel point que pour Daniel Riolo, Roberto De Zerbi doit relancer Valentin Rongier.

Arrivé en grande pompe durant le mois de septembre, Adrien Rabiot n'a pas encore justifié l'enthousiasme suscité par sa signature à l'OM. Depuis ses débuts, le club phocéen peine à enchaîner les bons résultats comme en témoignent les deux récentes défaites au Vélodrome contre le PSG (0-3) et l'AJ Auxerre (1-3). A tel point que Daniel Riolo réclame désormais le retour de Valentin Rongier à la place d'Adrien Rabiot.

Riolo réclame le retour de Rongier

« La dernière fois que l'OM a fait une bonne saison c'était en 2022-2023, c'était Rongier le capitaine de cette équipe. Il était excellent, il a passé une sale année. Le mec il revient, c'est incompréhensible. Le mec a tout fait : arrière droit, il l'a fait et il a été bon, milieu, il lui arrivé des jours d'être en défense centrale, relayeur, un petit peu plus haut, c'est un gars complet, qui a toujours répondu présent, qui se bat, qui est habile avec le ballon, dans les duels, même si on n'est pas là à le comparer à Rodri hein, mais c'est vraiment un gars qui peut tout faire, et Rongier, ce gars là, il n'existe plus. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas », lâche le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Pour moi, Rongier joue tous les jours à la place de Rabiot»

« Quand je vois le milieu de terrain de l'OM, je ne vois pas en quoi Rongier, même quand il manquait un défenseur central (n'a pas sa place). Pour moi, tu ravales un peu ta fierté : Chancel Mbemba et Valentin Rongier, vous revenez et vous postulez à une place de titulaire réellement et ces mecs là je pense que très vite ils peuvent jouer. Pour moi, Rongier joue tous les jours à la place de Rabiot », ajoute Daniel Riolo.