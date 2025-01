OM : De Zerbi réclame déjà un record ?

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi demande le meilleur de ses joueurs. Et Mason Greenwood ne fait pas exception. Le numéro 10 du club phocéen est le meilleur buteur du club et du championnat avec 12 buts. Cependant, le coach italien attende de lui qu'il dépasse la barre des 20 réalisations. Un record personnel pour Greenwood que le principal intéressé est prêt à battre.

Roberto De Zerbi a hérité de l'effectif de l'OM après le départ de Jean-Louis Gasset en fin de saison dernière. Un groupe qui a bien évolué depuis avec pas moins de 13 recrues et divers départs enregistrés. Mason Greenwood fut le transfert le plus cher de l'ère De Zerbi puisqu'il a coûté 31M€ à l'Olympique de Marseille. Cependant, en attestent ses 13 réalisations en Ligue 1 et en Coupe de France cette saison, l'attaquant anglais pourrait être l'un des facteurs X de l'équipe phocéenne.

«Il peut marquer 20 ou 25 buts, c'est ce qu'il doit viser»

Il en est déjà le meilleur buteur et en course pour le titre de Pichichi de Ligue 1, à savoir le joueur ayant inscrit le plus de buts pendant la saison en championnat. Avec ses 12 réalisations, il surclasse Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Jonathan David qui sont tous à 11 buts. Son entraîneur Roberto De Zerbi l'a incité à atteindre les 20 buts et à devenir le meilleur buteur de Ligue 1 en conférence de presse vendredi. « Greenwood peut très bien finir meilleur buteur, oui, parce qu'il est fort et parce qu'on est l'équipe après le PSG qui génère beaucoup d'occasions. Mais il y a aussi David, Barcola et Dembélé. Il peut marquer 20 ou 25 buts, c'est ce qu'il doit viser ».

«J'espère pouvoir battre mon record»

Depuis le début de sa carrière, Mason Greenwood (23 ans) n'a jamais atteint la barre des 20 réalisations, son meilleur total étant à 17 buts toutes compétitions confondues sur une seule et unique saison. Pour Téléfoot, l'attaquant anglais a expliqué être prêt à battre son record. « 13 buts à la mi-saison, battre mon record personnel de 17 grâce à l'OM ? J'espère pouvoir battre mon record, ce serait super pour moi ». Il n'y a plus qu'à donc désormais. Reste à savoir si Greenwood parviendra à relever ce défi.