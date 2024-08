OM : De Zerbi annonce une grande première ?

Axel Cornic

Ce dimanche, Roberto De Zerbi va fouler la première fois la pelouse du stade Vélodrome en tant que coach de l’Olympique de Marseille, mais il n’est pas le seul. Cela pourrait être le cas de Valentin Carboni, arrivé en prêt de l’Inter lors de ce mercato estival et qui n’a pas disputé la rencontre de la première journée de Ligue 1, face au Stade Brestois (1-5).

Le mercato marseillais a fait monter les attentes autour du club et la démonstration du premier match de la saison n’a fait que confirmer tout le bien que l’on pense du projet mené par Roberto De Zerbi. Mais il reste encore beaucoup de chemin, en commençant par le premier match à domicile ce dimanche, contre le Stade de Reims.

Pas de Carboni face à Brest

Et à l’occasion de cette rencontre on pourrait voir des nouveaux visages. C’est le cas avec Valentin Carboni, arrivé en prêt de l’Inter et que De Zerbi a fortement voulu. Pas dans le groupe contre Brest, il fait son retour et devrait normalement être sur le banc des remplaçants.

On pourrait enfin le voir !

« Carboni devrait être sur le banc » a expliqué ce vendredi Roberto De Zerbi, en conférence de presse. « Il s'est entraîné pour la première fois hier mais mentalement et physiquement il est prêt à devenir un joueur important. On devrait avoir 16-17 joueurs prêts pour les deux matchs qui arrivent avant la trêve ».