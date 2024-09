OM : De Zerbi a réclamé un renfort surprenant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato de folie cet été, l'OM a pu bénéficier de l'arrivée de nombreux renforts dans tous les secteurs du jeu. Le club a réussi à faire partir la plupart de ses indésirables et parmi les joueurs incertains, Pol Lirola a été évoqué parmi les départs. Le défenseur espagnol est toujours là surtout grâce à Roberto De Zerbi, un entraîneur qu'il a connu à Sassuolo.

En débarquant à l'OM cet été, Roberto De Zerbi est un entraîneur d'expérience qui a convaincu ces dernières saisons. Très apprécié, il a peut-être totalement changé la dynamique de la saison de Pol Lirola, qui ne faisait pas partie de ses premiers plans de jeu. L'Italien a livré une grande prestation face à l'OL dimanche soir, trouvant les filets et délivrant une passe décisive.

OM : Inquiétude pour le bourreau du PSG https://t.co/ZTUVUyLGuE pic.twitter.com/pTJxAfJx5e — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

De Zerbi convaincu

Bien présent lors de la préparation estivale avec l'OM, Pol Lirola restera bien un joueur marseillais cette saison malgré les rumeurs du mercato le concernant. Le défenseur semble avoir fait ses preuves puisque Roberto De Zerbi l'a conservé. « Finition magnifique de Lirola qu’on a complètement oublié. On l’avait mis à la benne à ordures. Le mec revient car il connaissait De Zerbi qui a dit qu’il voulait bien le reprendre, il se retrouve dans ce match-là et il a une finition que certains attaquants n’ont même pas ! Il fait un ballon piqué et il marque » lance Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Un destin changé

Placé sur la liste des indésirables à l'OM depuis deux ans, Pol Lirola a passé les deux dernières saisons en prêt, à Elche d'abord puis à Frosinone. A son retour, on ne s'attendait pas forcément à le voir continuer avec le club. Dimanche, il a remplacé Elye Wahi à la pause avec le succès que l'on connaît. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 27 ans pourrait connaître d'autres fulgurances cette saison.