OM : Sampaoli affiche son énorme soutien envers le LOSC !

Publié le 7 mai 2021 à 13h57 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2021 à 13h58

Alors que Lens reçoit le LOSC ce vendredi soir, Jorge Sampaoli était questionné sur le fait de savoir s'il allait pencher plutôt pour l'une ou l'autre équipe. Cash, l'Argentin n'a pas hésité à répondre.