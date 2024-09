OM : Coup de théâtre pour Rabiot

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM il y a tout juste dix jours. Pas du tout à 100% sur le plan athlétique depuis son arrivée à Marseille, l'international français était supposé reprendre doucement avec son nouveau club. Toutefois, Adrien Rabiot pourrait être lancé plus tôt que prévu par Roberto De Zerbi, et ce, parce que Geoffrey Kondogbia devrait jouer défenseur central à Strasbourg.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a fait ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec les Bianconeri, l'international français s'est envolé vers Marseille pour parapher un bail de deux saisons à l'OM, et ce, le 17 septembre.

OM : « Si on a besoin de moi... », un joueur propose ses services à De Zerbi ! https://t.co/NGTLmZp42d pic.twitter.com/JKTD5miICF — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

De Zerbi convoque Rabiot pour affronter Strasbourg

Trop juste sur le plan athlétique, Adrien Rabiot n'a pas été convoqué par Roberto De Zerbi pour le choc face à l'OL de ce dimanche au Groupama Stadium. Toutefois, le milieu de terrain de 29 ans sera bien là pour le déplacement à Strasbourg ce week-end. « Rabiot est dans la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Strasbourg, mais il commencera sur le banc », a révélé Roberto De Zerbi, le coach de l'OM.

L'expulsion de Balerdi change tout pour Rabiot

Selon les informations de RMC Sport, divulguées dans l'émission le Super Moscato Show ce vendredi après-midi, Adrien Rabiot pourrait jouer plus tôt que prévu avec l'OM. En effet, son intégration dans le milieu de terrain de Roberto De Zerbi pourrait être précipitée parce que Geoffrey Kondogbia ne pourra pas jouer à son poste à Strasbourg. Avec le forfait de Leonardo Balerdi, expulsé face à l'OL, l'international centrafricain devrait dépanner une nouvelle fois en défense centrale ce dimanche soir. Reste à savoir si Adrien Rabiot fera finalement ses débuts avec l'OM ce week-end.