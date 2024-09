OM : C'est annoncé, De Zerbi va transformer Wahi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a misé sur Elye Wahi cet été. Le jeune joueur n'est pas arrivé dans les meilleures conditions, puisqu'il est au coeur d'une polémique. Sifflé par le Vélodrome lors du match face à Reims fin août, Elye Wahi pourrait retrouver de sa superbe grâce à Roberto De Zerbi.

En déclarant il y a quelques années qu'il ne porterait jamais le maillot marseillais, Elye Wahi s'est attiré les foudres des supporters avant d'arriver à l'OM. Le joueur de 21 ans n'a pas connu des débuts exceptionnels, surtout qu'il a dû subir les sifflets du Vélodrome. Une moment difficile à vivre, mais Roberto De Zerbi compte sur lui pour la suite des événements.

De Zerbi va sauvé Wahi

A la tête de l'OM depuis cet été, Roberto De Zerbi a eu le temps de s'entretenir avec Elye Wahi pendant la trêve internationale. « Roberto De Zerbi ? Tout ce qu'il dit à Wahi, le fait de lui expliquer directement. Il a dû lui parler pendant la trêve internationale plein de fois pour lui expliquer les choses », affirme Jérôme Rothen dans son émission Rothen s'enflamme.

Wahi va renverser la vapeur à l'OM

En manquant plusieurs grosses occasions face à Reims au Vélodrome, Elye Wahi avait déçu les supporters. D'après Jérôme Rothen, le crack de 21 ans va finalement réussir à se mettre les supporters de l'OM dans la poche, et ce, grâce à Roberto De Zerbi. « Je suis sûr que Wahi sera remonté un max demain (samedi), et qu'il va avoir envie de marquer s'il joue. S'il se fait siffler demain, ça l'affectera peut-être moins, parce que le discours de De Zerbi a été honnête et surtout vrai », poursuit Rothen.