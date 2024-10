OM : «Blessant», il a pris très cher !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Medhi Benatia a écopé de six matchs de suspension, dont trois fermes, et ce, parce qu'il s'en est pris à l'arbitre Benoit Bastien pendant l'Olympico entre l'OL et l'OM le 22 septembre. Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la LFP, a expliqué cette décision.

A la mi-temps de l'Olympico entre l'OL et l'OM, Medhi Benatia est sorti de ses gonds. Alors que Benoit Bastien a expulsé Leonardo Balerdi et offert un penalty aux Gones, le conseiller sportif marseillais s'est emporté. « Il y a faute de Lacazette au départ. Deux fautes de Balerdi et tu lui mets carton rouge. Commence à nous respecter. Ne prenez pas les gens pour des cons », a hurlé Medhi Benatia dans des images captées par DAZN.

Six matchs de suspension pour Benatia

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a statué sur cette affaire. Et Medhi Benatia (37 ans) a écopé de six matchs de suspension, dont trois fermes. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Sébastien Deneux - le président de l'instance disciplinaire - a expliqué cette décision.

«Les propos tenus sont déplacés et blessants»

« La commission considère que les propos tenus par Monsieur Benatia, sont d'une part, à la mi-temps du match, déplacés, et, en fin de match, blessants. Ils tendent à remettre en cause l'intégrité de Monsieur Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposé de son club, alors que Monsieur Benatia incarne une figure importante de l'OM. Il a donc engagé ainsi sa responsabilité pour avoir à deux reprises, au cours de la même soirée, enfreint le règlement disciplinaire et la charte de l'éthique, même s'il convient aussi de tenir compte de son casier disciplinaire vierge de toute sanction », a précisé Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP.