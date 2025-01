OM : Benatia va prendre cher après la polémique ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son comportement a une nouvelle fois fait polémique la semaine dernière, lors du 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et le LOSC, le cas de Medhi Benatia sera étudié jeudi par la commission de discipline de la FFF, tout comme celui d’Olivier Létang. Sous le coup d’un sursis, le directeur du football marseillais devrait de nouveau écoper de plusieurs matchs de suspension.

Suspendu en septembre dernier après la victoire de l’OM sur la pelouse de l’OL (2-3), Medhi Benatia risque d’écoper d’une nouvelle suspension. La semaine dernière, à la fin du 16e de finale de Coupe de France contre le LOSC (1-1, 3-4 aux t.a.b.), le directeur du football de Marseille a reçu un carton rouge pour avoir signalé de manière véhémente au quatrième arbitre une faute sur Jonathan Rowe dans la surface, qui selon lui aurait dû être sanctionnée d’un penalty.

Benatia jugé jeudi par la commission de discipline de la FFF

« Ce soir (mardi), ce que je viens de vivre, c'est grave », s’était défendu Medhi Benatia au micro de beINSPORTS. « On marque, je vais voir le quatrième arbitre (Jérémy Stinat) pour lui dire qu'il y avait penalty (sur Rowe). Au passage, j'enlève mon coach qui est en train de se disputer avec Olivier Létang. Clément Turpin arrive de 50 mètres, le quatrième arbitre me dit : "Vous m'avez pointé du doigt et menacé (...)." Pourquoi je n'ai pas le droit de parler et de défendre mon équipe ? » D’après les informations de L’Équipe, la commission de discipline de la FFF étudiera son comportement jeudi. Après OL-OM, Medhi Benatia avait écopé de six matchs de suspension, dont trois fermes, et est donc toujours sous le coup d’un sursis de trois matchs.

Létang lui aussi dans le viseur de la commission de discipline de la FFF

Le comportement de Medhi Benatia ne sera en revanche pas le seul dans le viseur de la commission de discipline de la FFF. L’instance statuera également sur le cas d’Olivier Létang. S’il n’a pas été sanctionné, le président du LOSC s’est permis d’attraper le bras du quatrième arbitre pour lui signifier que le temps additionnel avait été dépassé au moment de l’égalisation de l’OM. Selon l’article 4 du règlement disciplinaire de la FFF, un « comportement excessif / déplacé (propos, geste et/ou attitude dépassant la mesure) » peut entraîner deux matchs de suspension. Si la commission de discipline fédérale considère qu’il s’agit d’un « comportement intimidant / menaçant », alors Olivier Létang pourrait être sanctionné plus lourdement.