OM : Balotelli envoie un message à Marseille !

Publié le 11 avril 2020 à 17h56 par B.C.

Parti à Brescia l'été dernier, Mario Balotelli n'a pas oublié l'OM comme il l'a reconnu dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Malgré son court passage dans la cité phocéenne, Mario Balotelli a visiblement été marqué par l'OM et ses supporters. L'international italien qui avait rejoint Marseille en janvier 2019 avant de filer à Brescia l'été suivant a posté un message dans sa story Instagram dans lequel il a identifié le compte officiel de l'OM avec comme message : « Vous me manquez ! ». Un petit geste qui a beaucoup plus aux fans marseillais sur les réseaux sociaux.