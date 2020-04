Foot - OM

OM : Alvaro Gonzalez affiche un souhait fort pour la fin de saison

Publié le 7 avril 2020 à 22h10 par A.D.

Alors que l'OM est actuellement deuxième en championnat, Alvaro Gonzalez aimerait que la saison reprenne au plus vite afin de valider la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.