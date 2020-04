Foot - OM

OM : Le PSG rend hommage à Pape Diouf

Publié le 1 avril 2020 à 11h40 par La rédaction

Le décès de Pape Diouf suscite une vive émotion dans le monde du football. Le PSG a rendu hommage à l'ancien président de l'OM.

Mardi soir, c'est une tragique nouvelle qui a endeuillé le monde du football, en particulier en France et en Afrique. Pape Diouf est en effet décédé à l'âge de 68 ans des suites du Covid-19 dont la pandémie continue de sévir un peu partout dans le monde. Une perte qui touche tout le monde, même le PSG qui rendu un bel hommage à Pape Diouf par le biais d'un message publié sur Twitter : « Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu’à l’OM. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure . » Dans de tels moments, la rivalité est mise de côté.