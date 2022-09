Foot - OM

OM : Nouveau coup dur à gérer pour Pablo Longoria

Publié le 14 septembre 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

Sous le coup d’un match à huis clos avec sursis depuis la rencontre face à Feyenoord la saison dernière, l’OM pourrait voir cette sanction lui être infligée prochainement. D’importants incidents ont eu lieu en tribunes ce mardi soir à l’occasion de la rencontre face à l’Eintracht Francfort. Et la peine pourrait même être pire que prévu.

Ce mardi soir, l’OM a subi une nouvelle défaite en Ligue des champions lors de la réception de l’Eintracht Francfort (0-1). Et en tribune, les choses ne se sont pas mieux déroulées. Alors que la tension était palpable dans les rues de Marseille entre les supporters phocéens et allemands, des incidents ont éclaté dans l’enceinte du stade Vélodrome et autour. Des fumigènes et des engins pyrotechniques ont été envoyés des deux côtés, provoquant quelques blessés. Et après ces débordements, l’OM pourrait craindre le pire.

OM : Longoria a dû intervenir pour calmer une polémique https://t.co/v66PVnNlpZ pic.twitter.com/xC0rDLKzyP — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Un match à huis clos plane au-dessus de l’OM

Comme le rapporte RMC Sport , l’OM risquerait la levée de son sursis après les incidents survenus en tribunes ce mardi soir lors de la rencontre face à l’Eintracht Francfort. Le club phocéen avait écopé d’un match à huis clos en cas de récidive après la demi-finale retour d’Europa Conference League face à Feyenoord. Et la peine pourrait bien être plus sévère que prévu.

La sanction pourrait être pire que prévu