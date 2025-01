Mercato - OM : Un gros coup est confirmé à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est sur tous les fronts. En plus du dossier de l'attaquant, le club marseillais guetterait une opportunité au milieu de terrain. En Italie, on évoque une offensive dans le dossier Reda Belahyane (Hellas Vérone), mais aussi Nicola Zalewski (AS Roma). Certaines sources évoquent même un accord proche avec le joueur polonais.

Première recrue hivernale de l’OM, Luiz Felipe pourrait être rejoint par d’autres joueurs d’ici la fin du mois de janvier. Avec le départ d’Elye Wahi, le club marseillais ne ferme plus la porte au recrutement d’un attaquant. Mathys Tel (Bayern Munich) et Marcus Rashford (Manchester United) sont visés.

Belahyane a reçu une offre

A en croire la presse italienne, l’OM pourrait aussi attirer un milieu de terrain, si l’occasion se présente. La piste la plus chaude mène à Reda Belahyane selon les informations du Corriere dello Sport. Une bataille à trois, avec le Milan AC et la Lazio Rome, se profile.

Le plan B est dévoilé ?

En parallèle, l’OM suit avec intérêt la situation de Nicola Zalewski (AS Roma) selon Il Tempo. Son profil plaît en interne et le club marseillais aurait déjà lancé les grandes manœuvres dans ce dossier. Il y a quelques jours, le compte La Tribune OM avait évoqué un accord possible avec le milieu de terrain polonais.