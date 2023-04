Mauvaise nouvelle pour l’OM, il jubile totalement

Arnaud De Kanel

En prenant le meilleur sur le Stade Rennais ce samedi soir, le RC Lens a dépassé l'OM au classement pour devenir le nouveau dauphin du PSG. Un gros coup réalisé par les Lensois et qui fait mal aux Marseillais désormais sous pression. Franck Haise est satisfait de ce retour.

Le RC Lens a parfaitement profité du match nul décevant de l'OM contre Montpellier vendredi pour doubler les Marseillais au classement. Le club artésien l'a emporté par la plus petite des marges à Rennes grâce à un but de Loïs Openda. Les Lensois reviennent de loin, eux qui avaient essuyé une mauvaise série. Mais depuis certains matchs, c'est mieux, beaucoup mieux même pour les hommes de Franck Haise. La dynamique est bien meilleure que celle de l'OM mais le coach lensois ne veut pas que ses joueurs s'endorment.

«On a toujours été assez solide»

« Il fallait marquer les esprits. C'est une des grosses équipes de ce championnat, il fallait faire un gros match à tous les niveaux et on l'a réussi. On a fait une excellente première période, notamment dans notre animation offensive. En deuxième période, on n'a pas mis notre grosse occasion, on a plus souffert, plus défendu, mais je trouve qu'on a bien défendu. On a toujours été assez solide, on est quand même la meilleure défense », a déclaré Franck Haise au micro de Canal+ après la rencontre.

«On ne peut pas s'endormir»