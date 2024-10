Maroc : Il s’évite une galère avec un joueur de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Outre Didier Deschamps, Walid Regragui était lui aussi en conférence de presse ce jeudi. Le sélectionneur du Maroc a alors dévoilé sa liste pour les prochains matchs des Lions de l’Atlas, qui vont jouer deux fois contre la Centrafrique. Alors qu’on pouvait s’attendre à la présence d’Amine Harit, le meneur de jeu de l’OM n’a pas été appelé. Une absence qui fait parler et Regragui s’est alors expliqué.

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, Amine Harit a toutefois quelque peu calé au cours de ses dernières sorties avec le club phocéen. Des performances qui lui permettront malheureusement pas de retrouver la sélection marocaine à l’occasion de la trêve internationale. En effet, alors que les Lions de l’Atlas s’apprêtent à affronter la Centrafrique à deux reprises, cela se fera sans Amine Harit. Ayant dévoilé sa liste ce jeudi, Walide Regragui n’a pas sélectionné le joueur de l’OM.

Un statut de remplaçant pas accepté par Harit ?

Pourquoi Amine Harit n’a-t-il pas été appelé avec le Maroc ? La question a été posée à Walid Regragui en conférence de presse et visiblement, ce dernier a voulu s’éviter un problème avec le joueur de l’OM qui aurait été remplaçant : « Il a envie d’avoir une place importante dans l’équipe. Le jour où j’aurai besoin d’Harit, ce ne sera pas pour le prendre et le laisser sur le banc. Ce ne sont pas des joueurs qui acceptent cela aujourd’hui de par leur statut. Donc on préfère pour le moment aller sur des joueurs à grosse évolution, en qui je crois et j’ai cru depuis que je suis là ».

« Il pourrait mériter sa place », mais…

« Il pourrait mériter sa place, il fait un très bon début de saison. Après, j’ai une vision actuelle, à savoir que j’ai deux jeunes joueurs à fort potentiel qui ont un grand futur s’ils continuent à travailler, et qui sont Isamël Saibari et Bilal El Khannouss (…) Amine c’est un joueur qu’on connaît, qui est passé sous Hervé (Renard), Vahid (Halilhodzic) et moi », a également expliqué Regragui concernant Harit.