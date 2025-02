Longoria : La décision radicale qui est réclamée à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les propos de Pablo Longoria contre l’arbitrage continue d’être largement commentés. Il faut dire que le président de l’OM avait complètement craqué dénonçant même un problème de «corruption» dans le football français. Pour Christophe Dugarry, l’Espagnol n’a tout simplement pas les épaules pour assumer de telle fonction et doit donc partir.

Sous le feu des projecteurs depuis son craquage dans les travées du stade Abbé-Deschamps, Pablo Longoria est apparu particulièrement tendu, accusant l'arbitrage français de corruption. Pour Christophe Dugarry, c'est la preuve définitive que le costume de président de l'OM est beaucoup trop grand pour Pablo Longoria.

Dugarry égratigne Longoria

« Ça fait six mois que Longoria est sur les nerfs, ça fait six mois qu’il est en train de nous raconter que l’arbitrage n’est pas bon, que c’est un championnat de merde, que tout va mal. Il est président de l’OM. Il est en train de nous montrer qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang froid ! Et tu n’es même pas sur le terrain ! Alors je comprends que tout le monde est capable de péter un câble, de dire d’énormes bêtises, moi le premier, que j’ai regrettées, il n’y a pas de problème. Mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité. Quand je l’entends dire dans ses excuses de ce matin qu’il faut que l’arbitrage évolue et progresse, mais mec, c’est toi qui doit progresser. C’est toi qui doit évoluer dans ta façon d’être président, dans ta façon d’appréhender ces erreurs, ces fautes humaines d’interprétation », estime le champion du monde 1998 au micro de RMC.

«Le costume est trop grand pour lui»

Christophe Dugarry est également revenu sur les excuses de Pablo Longoria qu’il juge insuffisantes : « Plutôt que de penser que c’est l’arbitrage qui doit s’améliorer, dis que toi tu dois t’améliorer. Déjà, commence par ça. Et ça je ne l’entends pas. […] Le message que tu envoies au foot amateur, quand tu lis tous les week-ends dans les journaux régionaux, des rixes, des bagarres d’arbitres, de joueurs, le message que tu envoies, quand le président de l’OM, le club le plus populaire de France dit des choses comme ça, c’est terrible pour le football français. C’est terrible. […] C’est une honte. Quelle image… Quelle image… »