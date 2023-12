L'OM va perdre neuf joueurs en janvier ?

Amadou Diawara

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Disposant de onze joueurs africains dans son effectif, l'OM pourrait voir neuf protégés quitter Marseille pendant un mois. En effet, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe et Bamo Meïté ont la possibilité de disputer la prochaine CAN.

Avant l'Euro 2024 et les JO de Paris cet été, la CAN 2024 se jouera cet hiver. En effet, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Et malheureusement pour l'OM, neuf joueurs de son effectif pourraient disputer cette compétition.

Neuf joueurs de l'OM peuvent jouer la CAN 2024

Alors que les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations sont terminées, on connait l'identité des 24 équipes qui se battront pour remporter le trophée cet hiver. Ces pays étant divisés en six groupes de quatre : Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Guinée-Bissau, Nigéria (poule A), Cap-Vert, Egypte, Ghana, Mozambique (poule B), Cameroun, Gambie, Guinée, Sénégal (poule C), Algérie, Angola, Burkina Faso, Mauritanie (poule D), Mali, Namibie, Afrique du Sud, Tunisie (poule E), RD Congo, Maroc, Tanzanie et Zambie (poule F).

Aubameyang et Kondogbia vont rester à l'OM

En ce qui concerne l'OM, neuf joueurs au total pourraient participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 : Pape Gueye (17 sélections), Ismaïla Sarr (54 sélections) et Iliman Ndiaye (7 sélections) avec le Sénégal, Azzedine Ounahi (18 sélections) et Amine Harit (16 sélections) avec le Maroc, Chancel Mbemba (69 sélections) avec la République Démocratique du Congo, François Mughe et Simon Ngapandouetnbu (0 sélection) avec le Cameroun et Bamo Meïté (0 sélection) avec la Côte d'Ivoire. Au contraire, Pierre-Emerick Aubameyang (74 sélections) et Geoffrey Kondogbia (11 sélections) resteront à Marseille cet hiver, et ce, parce que le Gabon et la Centrafrique n'ont pas validé leur ticket pour la compétition. Reste à savoir combien de joueurs de l'OM seront finalement convoqués pour la CAN 2024.