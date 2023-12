Gattuso : Il annonce un gros problème à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques jours, l'OM est sur un nuage. Le club marseillais reste sur quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, grâce notamment à un coup de poker de Gennaro Gattuso, qui a opté pour un 3-5-2. Un système qui pourrait évoluer au cours du mois de janvier en raison de l'absence de nombreux joueurs.

Après un net coup de moins bien, l'OM est lancé. Gennaro Gattuso enchaîne les victoires, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. Le technicien italien semble avoir trouvé la bonne formule en disposant son équipe en 3-5-2, n'hésitant pas à se passer des services de certains renforts estivaux comme Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr.





Gattuso révolutionne l'OM

« On avait étudié Lyon et quand tu perds Kondogbia et Rongier, tu as forcément des joueurs différents. Je mets un peu de côté mon égo et mon credo footballistique, a souri l’Italien. On a pensé qu’à trois, on pouvait bien construire de derrière et créer de la supériorité numérique sur les côtés. Quand on a commencé à travailler ce système, les joueurs n’étaient pas convaincus à 100 %. Mais ils ont été bons, ils y ont cru et on a fait le match qu’on espérait » avait justifié l'entraîneur de l'OM.

L'OM va vivre un mois de janvier agité