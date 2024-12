L’OM signe un attaquant à 12M€, «pas d’hésitation» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Complètement relancé cette saison par Roberto De Zerbi alors que l'OM l'avait pourtant recruté il y a quatre ans en provenance de Botafogo, pour 12M€, Luis Henrique revient de très loin. Et l'attaquant brésilien de 22 ans revient justement sur l'été de son transfert à l'OM et la raison pour laquelle son choix s'était porté vers le club phocéen.

Lors du mercato estival 2020, l'OM avait tenté un coup audacieux sur le marché des transferts avec un jeune attaquant brésilien inconnu du public européen : Luis Henrique. Recruté pour 12M€, ce dernier a vécu une situation très compliquée durant ses premiers mois en France, et à cause d'un temps de jeu famélique, il s'est même retrouvé prêté dans son ancien club de Botafogo entre juillet 2022 et décembre 2023. Avant de revenir à l'OM et de faire office de titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi.

« Je suis très content ici »

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche, Luis Henrique a d'ailleurs affiché son bonheur d'enfin s'être imposé à l'OM, lui qui comptabilise 6 buts et 4 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1 cette saison : « Comment ça va pour moi à Marseille aujourd'hui ? Je vais très bien. Je suis très content ici. Je sens que je suis apprécié par les Marseillais maintenant. Ils me donnent de la force et du courage », indique Luis Henrique.

« J'ai dit oui direct »

Et l'attaquant brésilien de 22 ans, qui a prolongé son contrat en août dernier jusqu'en 2028, se remémore son arrivée à l'OM en 2020 : « Pourquoi j'ai choisi de signer à l'OM ? C'est facile, parce que c'est le plus grand club de France. Si je n'ai pas eu d'hésitation ? Non, j'ai dit oui direct. Et quand les supporters t'encouragent, c'est incroyable ». Voilà qui est clair.