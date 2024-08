L'OM s'enflamme pour un grand retour !

Axel Cornic

Alors que ce dimanche sera un soir de grandes premières au stade Vélodrome, notamment pour Roberto De Zerbi, c’est un autre joueur qui devrait recevoir une énorme ovation. Il s’agit de Valentin Rongier, qui après une saison noire semble enfin voir le bout du tunnel, avec d’ailleurs une petite apparition déjà face au Stade Brestois la semaine dernière.

Avec l’officialisation de Jonathan Rowe, l’OM a bouclé la dixième recrue de son mercato estival. Mais les renforts ne viennent pas seulement de l’extérieur, puisque Roberto De Zerbi va récupérer un élément qui a beaucoup manqué à ses prédécesseurs la saison dernière.

Rongier enfin de retour

Il s’agit évidemment de Valentin Rongier, qui n’a pu jouer que quelques rencontres avec l’OM à cause de graves problèmes au genou. Déjà face au Stade Brestois il est rentré en jeu en toute fin de rencontre, mais l’ambiance devrait être spéciale pour lui ce dimanche, avec son retour sur la pelouse du stade Vélodrome.

« On est heureux de la manière dont il se remet »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi était forcément très heureux de pouvoir à nouveau compter sur le milieu de terrain. « Rongier doit se concentrer à récupérer sa forme. On est heureux de la manière dont il se remet. On verra comment on veut l'utiliser. Grâce à ses qualités, notre jeu peut en tirer un avantage » a expliqué le coach de l’OM.