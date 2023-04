L’OM se rate totalement, il balance sur l’entraîneur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tenu en échec par Lorient dimanche dernier, l’OM a laissé le RC Lens prendre de l’avance. Un match nul frustrant mais logique tant Marseille n’a pas été créatif en Bretagne. Igor Tudor, qui estime que son équipe a fait une très bonne rencontre, a été repris par Jérome Rothen qui ne comprend pas pourquoi le coach olympien ne se réinvente pas.

L’OM a manqué le coche dimanche soir. Après la victoire du RC Lens contre Strasbourg, Marseille devait l’emporter à Lorient pour rester à hauteur des Merlus. Sans idée, l’OM n’est pas parvenu à inscrire le moindre but et n’a pas pu repartir qu’avec un seul point de Bretagne. Et Jérome Rothen a trouvé son coupable.

«Tu te dois d’analyser les choses autrement et d’essayer de progresser»

« Je ne sais pas si Tudor se perd, ce qui est sûr c’est qu’il n’a pas changé son fusil d’épaule. L’OM essaie de fonctionner comme il le souhaite, il a raison, il a ses idées il va jusqu’au bout. Moi je ne suis pas contre ça. Mais, je suis désolé, quand tu as des matchs compliqués, tu dois trouver des solutions. C’est aussi à l’entraîneur d’essayer de transmettre autre chose quand t’es bloqué. Le match de Lorient c’est typique ce qu’il fait de mal depuis le début de saison et ce que je lui reproche. Je lui reprochais souvent sur les grands matchs. Mais là quand t’as des équipes qui sont plus vigilantes et qui ont observé la façon de jouer de l’OM, ce qui a été le cas de Lorient qui avait pris des vagues sur le match aller et qui a corrigé ça comme Le Bris l’a expliqué, quand tu t’appelles l’Olympique de Marseille et que t’es deuxième au classement en espérant finir dauphin du Paris Saint-Germain voire mieux, tu te dois d’analyser les choses autrement et d’essayer de progresser », a lancé le consultant dans l’émission Rothen s’enflamme.

Rothen n’est pas fan de la gestion de Tudor