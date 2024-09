L’OM lui a fait vivre un enfer après son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau joueur de l'OL, Jordan Veretout a dû quitter Marseille cet été puisqu'il n'entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain de 31 ans a ainsi rejoint l'Olympique Lyonnais, mais hasard du calendrier, il a très vite retrouvé l'OM sur le terrain, une soirée difficile à encaisser pour lui comme il l'a raconté dans le CFC.

En signant un contrat de deux ans avec l'OL début septembre, Jordan Veretout a provoqué la colère de nombreux supporters marseillais. Les retrouvailles avec l'OM s'annonçaient alors tendues et celles-ci n'ont pas tardé. Dimanche dernier, les deux rivaux ont disputé un match à rebondissements, finalement remportés par les visiteurs marseillais dans les dernières secondes de jeu (3-2). Un premier échec difficile à avaler.

« C'était un match difficile à encaisser »

Jordan Veretout n'a pas perdu de sa motivation à l'idée de rejoindre une autre grande équipe de Ligue 1. Les Lyonnais n'ont pas démarré la saison de la meilleure des manières mais le joueur de 31 ans vise haut. « Les objectifs de cette saison, t’es l’Olympique Lyonnais, tu dois être dans le haut de tableau. L’OL doit être en Champions League, on n’a rien à envier à personne. Après on ne va pas comparer sur le match du week-end dernier car c’était un match difficile à encaisser pour moi, surtout parce que j’avais signé une ou deux semaines avant, je joue contre mon ancien club. Je pense qu’on a été au dessus sur tous les domaines même si on n’a pas été efficaces et qu’on s’est fait prendre à notre propre jeu en contre, mais il faut vite rebondir et je pense que c’est ce qu’on a fait » déclare-t-il à propos de la rencontre face à l'OM au Canal Football Club, perdue alors que l'équipe était en supériorité numérique dès la 5ème minute.

L'OL a bien enchaîné

Après ce match difficile, l'OL avait un rendez-vous important en Ligue Europa face à l'Olympiakos jeudi dernier. Les Gones ont su rebondir pour arracher leur première victoire dans la compétition, avant de se rattraper de justesse contre Toulouse (2-1) ce dimanche. « On voulait renouer avec la victoire en Coupe d’Europe, ça fait longtemps que Lyon l’a pas jouée donc ça fait du bien à tout le monde. Maintenant c’est qu’une victoire et c’est à nous de pouvoir enchaîner » précise Veretout.