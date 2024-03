L’OM le sacrifie, il balance

Arnaud De Kanel

A l'instar de Jean Onana, également recruté cet hiver, Ulisses Garcia n'a pas été inscrit sur la liste de l'OM pour participer à la phase finale de l'Europe League. Le latéral suisse a donc été sacrifié au profit de Quentin Merlin, entre autres, et il a donc expliqué son quotidien les jeudis lorsqu'il doit regarder ses partenaires jouer.

L'OM a été contraint de sacrifier certains joueurs pour la Ligue Europa. Comme le stipule l'article 45 de l'UEFA, chaque club ne peut inscrire que 25 joueurs pour disputer les différentes Coupes d'Europe organisées par l'instance et doit transmettre sa liste définitive. Ulisses Garcia en a fais les frais, et il a donné sa vision des choses avant de dévoiler la gestion de Jean-Louis Gasset vis-à-vis des joueurs concernés.

« Oui, il nous a dit à tous de se tenir prêts, qu'on était un groupe qui avait besoin de tout le monde. C'est ce qu'on voit, il fait toujours cinq changements, il inclut vraiment tous les joueurs et il faut se tenir prêt à jouer à n'importe quel moment », a confié la latéral gauche de l'OM en zone mixte avant de reconnaitre une certaine frustration de ne pas participer au parcours marseillais en Ligue Europa.

