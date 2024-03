L’OM flambe, le secret de Gasset est révélé

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Pablo Longoria a décidé de confier les rênes de l’OM à Jean-Louis Gasset. C’est un véritable succès, puisque depuis son intronisation, le technicien français n’a connu que des victoires. Un changement fou par rapport à l'époque Gennaro Gattuso. Nicolas Dehon, qui a croisé la route de Gasset, a livré un des secrets de la méthode du coach de 70 ans.

Mal en point il y a encore quelques mois, l’OM est en train de se mettre à rêver d’une place en Ligue des champions. Avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset, les Marseillais restent sur cinq victoires de suite, et sont à six points de la troisième place en Ligue 1.

L'OM flambe en Ligue Europa

En plus d'être bien placé en Ligue 1, l'OM a aussi pris une option sur une qualification en quart de finale de Ligue Europa. Les Marseillais se sont imposés 4-0 face à Villarreal jeudi dernier, pour le retour de Marcelino au Vélodrome. Une sérieuse option avant le match retour.

«Son truc, c'est vraiment contrer l'adversaire»