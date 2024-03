«Tombé du ciel», il se lâche sur le sauveur de l’OM

Benjamin Labrousse

Nommé entraîneur de l’OM jusqu’à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset a connu de très bons débuts sur le banc marseillais. L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG a rapidement convaincu les supporters, pour certains réticents en raison de l’âge avancé de ce dernier. Mais pour Jérôme Rothen, l’arrivée de Gasset à Marseille est un coup du hasard pour le club phocéen.

Le sauveur de l’OM, c’est lui ! Arrivé sur le banc du club marseillais le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a remporté ses cinq premiers matchs à Marseille. Un baptême du feu plus que réussi pour le coach de 70 ans, qui apparaît aujourd’hui comme une belle trouvaille de la direction de l’OM.

Après le fiasco, l’OM va retrouver une vieille connaissance https://t.co/eW6vVhCbdv pic.twitter.com/RKWr7CLYhS — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« Quand tu vois son palmarès en tant que numéro un, tu peux te poser des questions »

Néanmoins, Jérôme Rothen se veut plus prudent sur le cas de Jean-Louis Gasset à l’OM. « Je suis désolé, mais Jean-Louis Gasset à l’OM c’est tomber du ciel. Quand tu vois son palmarès en tant que numéro un, tu peux te poser des questions. S’il avait dû avoir un CV beaucoup plus important et beaucoup plus d’expérience, je pense qu’il aurait gagné beaucoup de titres. En effet, Jean-Louis Gasset (de son temps en tant qu’adjoint de Laurent Blanc au PSG), maîtrisait beaucoup trop de choses pour un numéro deux. Mais n’empêche que le numéro un c’était Laurent Blanc » , a lâché l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme ce mardi.

« Les stats de Jean-Louis Gasset, elles sont négatives dans tous les clubs où il est passé »