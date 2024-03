Vente OM : Une offre à 500M€ arrive, Vézirian lâche une bombe sur l’Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, la vente de plusieurs clubs de Ligue 1 fait parler, à commencer par l'OM évidemment, où l'Arabie Saoudite est attendue depuis plusieurs années. Cependant, les Saoudiens s'intéressent également à l'AS Monaco. Mais pour Thibaud Vézirian, pas de panique, cela ne remet pas en cause la vente de l'OM.

L'Arabie Saoudite fait décidemment grandement parler en France et en Ligue 1. Depuis plusieurs années désormais, la possibilité de voir les Saoudiens débarquer à l'OM fait parler, mais ces derniers jours, un autre club français serait dans le viseur de l'Etat qui organisera la Coupe du monde 2034. Jérôme Rothen a ainsi récemment évoqué des contacts entre l'Arabie Saoudite et l'AS Monaco.

Vente OM : Accord annoncé avec l’Arabie Saoudite ! https://t.co/TdVOK7OMLX pic.twitter.com/S6CvmzgK7S — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Accord Monaco-Arabie Saoudite ?

Et le compte Twentydarde sur le réseau social X, en citant Badr bin Abdulrahman Al-Qadi, vice-ministre des Sports de l’Arabie Saoudite, en rajoute une couche, évoquant même un accord : « Un triple accord verbal a été conclu entre le Prince Albert II, Dmitri Rybolovlev et un prince saoudien (pour le moment encore anonyme). Accord comprenant le rachat de 70 % des parts du club, comprenant 2/3 des parts détenus par Rybolovlev et 1/3 appartenant à la famille princière. Le montant total de la transaction s'élevant à environ 2 milliards de riyals saoudiens (Ndrl : près de 500 millions d’euros). Des rendez-vous ont été FIXÉS pour finaliser cet accord ». Une information qui fait bien évidemment réagir du côté de Marseille.

«Cela n’a absolument rien à voir avec l’OM»