L’OM est «soumis», Riolo balance !

Dans l'After Foot, Daniel Riolo a vivement critiqué la prise de position de Pablo Longoria, le président de l'OM, suite aux propos de John Textor. L'homme d'affaires américain avait pointé du doigt le pouvoir du PSG sur la Ligue, déclaration que Longoria n'a pas appréciée.

Dans son interview à RMC, Pablo Longoria, président de l'OM, a pris la défense de Nasser Al-Khelaïfi suite à la déclaration de John Textor. Une prise de position « minable » pour Daniel Riolo, dans l'After Foot : « Longoria, Dieu sait que c’est quelqu’un que j’apprécie, je dis quand je ne suis pas d’accord avec les gens, sur le PSG, il est minable. Il le sait. Je n’espérais même pas un autre discours, parce que je sais ce qu’il pense sur le sujet. Ils ont tous peur du Qatar. C’est désormais une soumission. »

"Lyon n'est pas l'équipe la mieux placée"

Le président de l'OM avait déclaré suite aux propos de John Textor : « Je ne considère pas que Lyon soit l’équipe la mieux placée pour parler d’équité, après l’officialisation du prêt de Thiago Almada. Ça pose beaucoup de questions sur la multipropriété, sur comment contourner les lois, il y a un vide juridique très important sur l’inscription des joueurs et particulièrement avec les interdictions de recrutement. On doit protéger le système pour jouer avec les mêmes règles. »

« La Ligue est dominée par cet homme »

Pour rappel, l’homme d’affaires américain avait réglé ses comptes avec Vincent Labrune (patron de la LFP) et Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG). « Ça va sûrement faire fulminer le grand patron de la DNCG, mais il y a une forme d’incorrection. Il faut que la DNCG soit particulièrement précautionneuse pour garder son indépendance vis-à-vis de la Ligue [...] La Ligue est d’une manière assez folle dominée par cet homme […] Et ça, je n’en avais pas conscience. L’influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d’être regardé de plus près. »