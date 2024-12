L'OM annonce un renfort imminent ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu offensif de l'OM, Amine Harit a alterné le très bon et le moins bon en début de saison. L'international marocain, touché à un mollet, est absent de l'effectif depuis quelques semaines, et il vient de reprendre l'entraînement. En attendant qu'il reprenne du service, Roberto De Zerbi a lâché ses vérités sur son grand retour.

Amine Harit n'a plus joué en compétition depuis le 27 octobre dernier lors du Classique. Le Marocain de 27 ans il représentait une belle option pour Roberto De Zerbi. Alors qu'Amine Harit a repris l'entrainement, l'Italien jubile. D'ailleurs, le joueur pourrait même faire son retour assez rapidement, dès le match de ce samedi face au LOSC.

« C'est mieux qu'il soit présent »

Présent à l'OM depuis 2021, Amine Harit a réussi à se faire une place petit à petit, l'année dernière notamment. Actuellement, il fait partie des plans de Roberto De Zerbi, qui se souvient de quelques belles prestations en ce début de saison. « Il a été absent longtemps. Il faut respecter son physique, mais il a fait une bonne semaine. On a joué avec Rabiot et Greenwood. On peut faire beaucoup de choses. C'est mieux qu'il soit présent. Au début de saison, il a été décisif pendant plusieurs matchs » a déclaré l'Italien en conférence de presse.

Un grand retour ?

De retour à l'entraînement cette semaine, Amine Harit pourrait bien être utilisé pour le match de samedi face à Lille. Un renfort intéressant pour une rencontre d'une importance capitale face à un nouvel adversaire direct pour le podium de Ligue 1.