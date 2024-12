L’OM a signé une recrue XXL, De Zerbi s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a frappé un grand coup sur le marché des transferts en obtenant la signature d'Adrien Rabiot en septembre dernier, alors que le milieu de terrain de l'équipe de France était libre depuis son départ de la Juventus Turin. Et Roberto De Zerbi, qui a rapidement fait de Rabiot un élément indispensable de son équipe, s'enflamme sur ses qualités.

Après être arrivé en fin de contrat avec la Juventus Turin en juin dernier, Adrien Rabiot (29 ans) a longtemps cherché preneur sur le marché des transferts au cours de l'été. C'est finalement l'OM, après la fermeture du mercato, qui a signé le milieu de terrain de l'équipe de France pour deux ans. Un gros coup sur le papier pour la formation de Roberto De Zerbi, et l'entraîneur italien de l'OM semble d'ailleurs sous le charme de Rabiot.

« Une chance pour nous de l'avoir »

Interrogé en conférence de presse vendredi, De Zerbi a vanté les mérites de sa dernière recrue en date à l'OM : « Rabiot peut jouer à n'importe quel poste, c'est un joueur complet, un joueur total, c'est une chance pour nous de l'avoir. Il fait une super saison et je suis très content de lui », explique le technicien marseillais, qui évoque ensuite le positionnement de Rabiot.

« Je veux qu'il soit libre »

« Je le fais jouer un peu plus haut parce que la doublette Rongier-Hojbjerg offre un équilibre et une qualité. Et on réussit à libérer Adrien. Je veux qu'il soit libre d'attaquer les espaces et la profondeur. Il le fait bien », poursuit De Zerbi.