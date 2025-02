L'OM a provoqué une explosion, l'annonce choc de Ménès !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM de Pablo Longoria a accueilli l'ASSE d'Ivan Gazidis au stade Vélodrome. Et les hommes de Roberto De Zerbi n'ont laissé aucune chance aux Verts à Marseille. En effet, le club phocéen a étrillé son adversaire 5-1 lors de la 22ème journée de Ligue 1.

Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, l'OM a dû se frotter à l'ASSE au Vélodrome. Et la bande à Mason Greenwood a presque réalisé le match parfait. En effet, l'OM de Roberto De Zerbi s'est imposé 5-1 face à l'ASSE d'Eirik Horneland.

Le coup de génie de Benatia qui régale l'OM !

OM 5-1 ASSE

Via Pierrot Le Foot sur YouTube, Pierre Ménès a analysé la victoire de l'OM face à l'ASSE. Et le journaliste français a affirmé que les Phocéens n'avaient fait qu'une bouché des Verts.

«Marseille a explosé Saint-Etienne»

« Marseille a explosé une équipe de Saint-Etienne d'une faiblesse préoccupante. (...) De toute façon, Marseille est beaucoup trop fort. C'est la troisième fois que les deux équipes s'affrontent cette saison, et plus ça va, plus le score est important pour l'OM. Il a ouvert le score sur un frappe enroulée magnifique de Gouiri, puis le petit peno (penalty) habituel de Greenwood, puis Murillo, puis encore Gouiri d'un ballon piqué, et enfin Rabiot, qui lui aussi marque régulièrement contre Saint-Etienne. Le petit Stassin, bien servi par Cardona, a réduit le score. Marseille est dans une période où il a des matchs faciles. Avant l'ASSE, je m'attendais à ce qu'ils prennent 12 points sur les quatre prochaines journées. Voilà les trois premiers de pris », a déclaré Pierre Ménès.