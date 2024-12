L’OM a déjà prévu un renfort, «c’est signé» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien capitaine et joueur emblématique de l’OM, Dimitri Payet semble avoir déjà tout prévu pour son après-carrière. L’international français, qui évolue aujourd’hui au Vasco de Gama, annonce qu’un accord a déjà été trouvé avec la direction de l’OM pour sa reconversion et qu’il a même déjà signé avec son club de cœur.

Après être passé dans les rangs de l’OM à deux reprises durant sa carrière de joueur (2013-2015, puis 2017-2023), Dimitri Payet semble préparer une troisième fois. Il faut dire que l’international français de 37 ans a longtemps été un élément incontournable du club phocéen, où il a marqué les esprits. Et c’est la raison pour laquelle l’OM va offrir à Payet son premier challenge hors des terrains une fois qu’il prendra sa retraite de joueur.

« Quelque chose a été signé »

Interrogé sur beiNSPORTS mi-décembre au sujet d’un projet de reconversion à l’OM, Dimitri Payet avait fait une première annonce XXL : « Ça sera au président de décider. J’en ai envie, j’ai un accord. Quelque chose a été signé, il y aura un retour, mais je prendrai la place que l’on me donnera. L’objectif sera d’aider l’OM », confiait l’ancien joueur de l’ASSE.

L’OM va patienter un peu…

Et quelques jours plus tard, Dimitri Payet a évoqué son avenir au micro de Football Club de Marseille, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2025 avec Vasco de Gama : « En six mois, il peut se passer beaucoup de choses. Pour l’instant, la passion et le plaisir sont toujours intacts. Le corps répond pas trop mal au quotidien et aux matches. C’est une question de savoir où, d’opportunité, de savoir si j’ai encore envie de me lancer un nouveau challenge à 38 ans. Pour l’instant, je me dis que j’ai six mois pour kiffer et pour réfléchir », a indiqué Payet. Le retour tant attendu à l’OM ne se fera donc pas dans l’immédiat…