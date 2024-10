L’OM a choisi le profil «parfait» cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Leonardo Balerdi a été choisi comme capitaine de l'OM cet été par Roberto De Zerbi et a donc succéder à Samuel Gigot. Un choix idéal aux yeux de Gerónimo Rulli, le gardien argentin de l'OM, qui vante plus que jamais les mérites de son compatriote dans ce rôle de leader du vestiaire.

Il y a eu du changement cet été à l'OM ! Le club phocéen a vécu un mercato estival très agité avec des nombreuses recrues, mais le nouveau coach Roberto De Zerbi a également opté pour un choix fort dans le rôle de capitaine. Samuel Gigot parti, c'est donc Leonardo Balerdi qui a hérité du brassard, le défenseur central argentin s'étant imposé comme un titulaire indiscutable du onze de l'OM. Et ce choix porté sur Balerdi semble déjà faire l'unanimité, même chez les nouvelles recrues...

Rulli s'enflamme pour Balerdi

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Gerónimo Rulli s'est confié sur Balerdi : « Leo en tant que capitaine montre l'exemple. C'est le joueur qui connait le plus le club et qui a passé le plus de temps. Il a vécu des bons et mauvais moments mais il a su retourner la situation. Le début de saison n'a pas été facile, il a bien commencé avant sa blessure au deuxième match qui l'a privé du rassemblement avec l'Argentine. Il est revenu et il y a eu ce qu'il s'est passé à Lyon. Il a envie de retrouver le terrain et changer le visage qu'il a montré contre Lyon », indique le gardien argentin de l'OM.

« C'est le capitaine parfait »

« Il montre l'exemple partout, c'est une facette que je ne connaissais spécialement parce que je n'ai passé beaucoup de jours avec lui en sélection. C'est une personne incroyable, il est attentif à tout le monde, c'est le capitaine parfait », poursuit Rulli, qui valide donc à 100% le choix Balerdi en tant que capitaine de l'OM.