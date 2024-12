Le vestiaire de l'OM prend un coup de pression !

Jean de Teyssière

L’OM se déplacera à Saint-Etienne en clôture de la 14ème journée de Ligue 1. Un match parfait pour confirmer la belle victoire face à l’AS Monaco dimanche dernier (2-1). Roberto De Zerbi a pour habitude de changer de onze de départ à chaque rencontres et explique à ceux qui ne jouent pas comment il leur faut agir pour avoir une chance de (re)trouver une place de titulaire.

Deuxième du championnat, l’OM doit continuer sur cette lancée pour tenter d’embêter le PSG à terme. Sept points séparent les deux équipes et les hommes de Roberto De Zerbi semblent être sur une pente plus ascendante en ce moment...

«Ce n’est pas moi qui décide»

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a été interrogé sur son habitude de changer régulièrement de titulaires : « Eh bien, tant de fois, ce n’est pas moi qui décide. Par exemple, Ulisses Garcia, je ne sais pas s’il sera du match contre Saint-Étienne. Ce sont donc des choix qui sont parfois forcés. Il est clair que travailler toujours avec le même 11 ou avec un noyau de 9 joueurs, c’est mieux. Ça permet de mieux se connaître, de pouvoir communiquer sur le terrain, des connexions naturelles s’établissent. Mais il faut aussi faire en sorte que tous les joueurs soient concernés. Rongier n’avait pas joué et ensuite il a joué à Lens, où il a fait un match énorme. »

De Zerbi prévient son vestiaire

« Après, ce n’est pas tant moi qui choisis, c’est lui qui me pousse à faire mes choix. Et même ceux qui jouent peu en ce moment doivent faire la même chose, prévient De Zerbi. Je pense à Merlin, Wahi également, Brassier, Cornelius… Ceux qui me montrent qu’ils sont meilleurs que ceux qui jouent, je changerai d’avis. » Au moins, les joueurs de l'OM sont prévenus.