La folle révélation sur l’OM !

L’Olympique de Marseille, malgré tous les problèmes sportifs et extra sportifs rencontrés depuis l’été dernier, pourrait finir la saison en apothéose. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset ont atteint le dernier carré de la Ligue Europa en éliminant le Benfica Lisbonne lors du dernier tour. Cependant, l’OM ne connaît le goût de la victoire avec une seule et même tunique cette saison.

Cette saison, l’OM n’arrive pas à trouver de la constance. Et Jean-Louis Gasset en est l’exemple concret. Nommé intérimaire lors de la deuxième quinzaine de février, Gasset a enchaîné cinq victoires de suite avant de réaliser la même série de défaites. Et puis, jeudi dernier, son OM a repris goût à la victoire en quart de finale retour de Ligue Europa face au Benfica Lisbonne (1-0 puis 4-2 aux tirs au but).

L’OM n’est victorieux qu’avec sa tunique traditionnelle ?

Et après la fête, l’OM n’a pas pu faire mieux qu’un match nul concédé sur la pelouse du Toulouse FC dimanche soir (2-2). Et l’une des raisons pourrait bien être due au maillot. Stats OMp a fait un bilan des résultats des matchs de l’Olympique de Marseille cette saison. Le club phocéen a effectué 35 matchs avec le maillot domicile blanc en alignant 18 victoires pour 11 nuls et 6 défaites.

👕 Stat assez inédite, seul le maillot HOME est victorieux cette saison, ce qui n'est jamais arrivé depuis 2021.https://t.co/fR7kSi4Smk pic.twitter.com/Q0S1xJF7O1 — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) April 22, 2024

Aucune victoire avec les deux autres maillots

Pour ce qui est des maillots extérieur et third, l’OM court toujours derrière son premier succès. Avec sa deuxième tunique, l’Olympique de Marseille présente un bilan de 3 matchs nuls et de 5 défaites. Pour ce qui est du third, avec lequel le club phocéen ne compte que deux apparitions cette saison, le bilan est partagé : un match nul et une défaite. Reste à savoir si l’OM parviendra à conjurer le sort d’ici la fin de la saison…